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انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

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انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع مراقبة التطورات التجارية العالمية.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1106 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 105.65 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.06 بالمائة عند 1.2224 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.06 بالمائة مُسجلة 0.9780 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.937.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كبيرة في الساحة التجارية العالمية، حيث عصفت القرارات الأمريكية والصينية بشأن تطبيق تعريفات جمركية جديدة بالأسواق العالمية.

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد أعلن أمس أن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الولايات المتحدة سوف توقع على صفقة تجارية مع الصين في "غضون ثانية واحدة" إذا وافقت بكين على علاقة عادلة مع واشنطن.

ومع ذلك صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يسمع بحدوث محادثة هاتفية بين الجانبين الصيني والأمريكي.

كما هدد ترامب بأنه قادر على تصعيد الحرب التجارية مع الصين من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية، ولكنه في الوقت نفسه استبعد حدوث ذلك مع "حقيقة إجراء محادثات تجارية حالياً".

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك.

مباشر (اقتصاد)

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