ارتفاع "نيكي" بالختام بعد تصريحات ترامب بشأن السيارات اليابانية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الإيجابية بشأن السيارات اليابانية، وارتفاع أسهمها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأنه لا يفكر في تطبيق تعريفات جمركية جديدة على السيارات وقطع الغيار المستورة من اليابان في الوقت الحالي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي مع اليابان بشأن التجارة.

في نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1 بالمائة إلى 20456.1 نقطة.

وكان مؤشر "نيكي" انخفض عند تسوية جلسة أمس بنحو 2.2 بالمائة عند أدنى مستوى في 3 أسابيع.

أما مؤشر "توبكس" فزاد بنسبة 0.8 بالمائة إلى 1489.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 105.67 ين.

وقفز سهم شركة السيارات "سوباو" وهي الشركة التي لديها أكبر تعرض من حيث الإيرادات للولايات المتحدة من بين أقرانها من شركات السيارات اليابانية بنحو 4.9 بالمائة.

وفيما زادت أسهم شركة قطع غيار السيارات "آسيا سيكي" و"كيوتو مانفكتورنج" بحو 1.2 بالمائة و1.7 بالمائة على الترتيب.