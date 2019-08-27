أخبار عاجلة

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
8 الصبح – الاستحواذ العاطفي .. كيف يؤثر على العلاقات بين افراد الاسرة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المنافسة تهبط بأرباح "العمران" 59% في الربع الثاني

Google+ Print
المنافسة تهبط بأرباح "العمران" 59% في الربع الثاني المنافسة تهبط بأرباح "العمران" 59% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة العمران للصناعة والتجارة، نحو 59.25 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بــالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح 72 بالمائة مقارنة بــالربع السابق.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح بالربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 1.2 مليون ريال، مقابل 2.93 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني، يعود بشكل أساسي إلى شدة المنافسة، وارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.

وكشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2019، إلى 1.89 مليون ريال، مقابل 4.64 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع نسبته 59.27 بالمائة.

وهبطت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، إلى نحو 695 ألف ريال، مقابل نحو 1.7 مليون ريال للربع الأول من 2018، بتراجع نسبته 59.3 بالمائة.

ترشيحات:

اليوم.. تمديد مزاد الإغلاق بالسوق السعودي استعداداً للمرحلة الأخيرة لـ"إم.إس.سي.آي"

قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باليمن صباح الثلاثاء

ولي عهد السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بكشمير.. مع رئيس حكومة باكستان

"القدية": متنزه "6 فلاجز" يمتد على مساحة 32 هكتاراً

البنوك السعودية:5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب

لجان لتحقيق التكامل بين السعودية والإمارات بعدة مجالات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية