المنافسة تهبط بأرباح "العمران" 59% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة العمران للصناعة والتجارة، نحو 59.25 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بــالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح 72 بالمائة مقارنة بــالربع السابق.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح بالربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 1.2 مليون ريال، مقابل 2.93 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني، يعود بشكل أساسي إلى شدة المنافسة، وارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.

وكشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2019، إلى 1.89 مليون ريال، مقابل 4.64 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع نسبته 59.27 بالمائة.

وهبطت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، إلى نحو 695 ألف ريال، مقابل نحو 1.7 مليون ريال للربع الأول من 2018، بتراجع نسبته 59.3 بالمائة.

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