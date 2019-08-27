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صعود أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار

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صعود أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار صعود أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار الأمريكي، ومع ترقب التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولار إلى 1543.20 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 1533.09 دولار للأوقية.

وكان الذهب انخفض عند تسوية جلسة أمس، مع تصريحات تجارية مطمئنة، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد الصين للعودة إلى طاولة المفاوضات "دعونا نعود لطاولة التفاوض..سوف نعود للمحادثات واعتقد أنهم يريدون إحراز تقدم".

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الولايات المتحدة سوف توقع على صفقة تجارية مع الصين في "غضون ثانية واحدة" إذا وافقت بكين على علاقة عادلة مع واشنطن.

وتأتي تلك التصريحات بعد تعقد الأزمة التجارية بين الدولتين في نهاية الأسبوع الماضي، مع إعلان الصين عزمها لتطبيق تعريفات جمركية جديدة، والقرار الأمريكي بزيادة نسبة التعريفات ضد بكين.

واستفاد الذهب من تأزم الموقف التجاري الدولي وارتفع لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات في بداية تعاملات جلسة أمس، متجاوزاً مستوى 1555 دولار للأوقية.

ولكن الذهب عاد للارتفاع مجدداً مع انخفاض الدولار الأمريكي، حيث أنه خلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.985.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك.

مباشر (اقتصاد)

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