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اعلان شركة العمران للصناعة والتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة العمران للصناعة والتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة العمران للصناعة والتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى شدة المنافسة وارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام 2019 الى زيادة المبيعات . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

مباشر (اقتصاد)

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