دل تعلن عن أول أجهزة كروم بوك من علامة Latitude

أعلنت شركة دل عن أول أجهزة كروم بوك (Chromebook) التي تحمل علامة (Latitude)، والتي تركز على المؤسسات، وذلك بعد التعاون المكثف والشراكة مع شركة جوجل.

ويشير موقع الويب الخاص بأجهزة كروم بوك من دل للمؤسسات إلى أن حاسب (Latitude 5300) من فئة إثنان في واحد وحاسب (Latitude 5400) الجديدان يأتيان الآن مع كروم للمؤسسات (Chrome Enterprise) آمن وسلس.

وكما هو الحال مع أجهزة كروم بوك للمؤسسات المعتمدة حاليًا، مثل (Acer Chromebook 714)؛ و (HP Chromebook x360 14)، فإن حواسيب كروم بوك الجديدة الحاملة للعلامة التجارية (Latitude) تلبي حاجة متزايدة إلى البساطة والأمان لهذه المنصة في المؤسسات.

وحققت أجهزة كروم بوك حتى الآن نجاحًا كبيرًا في مجال التعليم، حيث أصبح نظام التشغيل (Chrome OS) الآن المنصة الأولى، إلى جانب تحقيقه لنجاح كبير بالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة.

وفي ظل وجود العديد من الشركات الكبيرة التي تبحث عن منصات أبسط من نظام التشغيل ويندوز، فقد بدأ صناع أجهزة الحاسب في الاستجابة.

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وقال بريت هانسن Brett Hansen، نائب رئيس شركة دل: عملنا بشكل وثيق مع جوجل لتلبية توقعات المشاريع الكبيرة وإنشاء نظام بيئي لدعمها، ونحن نشارك بنشاط مع عملاء المؤسسات حول كروم.

وتأتي أجهزة كروم بوك الجديدة من دل بشكل حاسب محمول تقليدي وحاسب محمول هجين من فئة إثنان في واحد، مع تضمنها معالجات (Intel Celeron)؛ و (Core i3)؛ و (Core i5)؛ و (Core i7)، وذاكرة وصول عشوائي من 4 جيجابايت إلى 32 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة (NVMe SSD) للتخزين.

ويشتمل جهاز (Latitude 5300) على شاشة بقياس 13.3 إنشًا، وبدقة 1920×1080 بيكسلًا، ومزود بمفصل قابل للدوران 360 درجة، بالإضافة إلى منفذ (USB-C)، ومنفذين (USB 3.1)، ومنفذ (HDMI) لتشغيل الفيديو، ومنفذ لسماعة الرأس، وقارئ بطاقة الذاكرة، ويبدأ السعر من 820 دولار.

بينما يتضمن جهاز (Latitude 5400) على شاشة بقياس 14 إنشًا، وبدقة 1366×768 بيكسلًا أو 1920×1080 بيكسلًا، مع أو بدون اللمس المتعدد، مع منفذ (USB-C)، و 3 منافذ (USB 3.1)، ومنفذ (HDMI) لتشغيل الفيديو، ومنفذ إيثرنت، ومنفذ لسماعة الرأس، وقارئ بطاقة الذاكرة، ويبدأ السعر من 700 دولار.

وبشكل يشابه أجهزة كروم بوك الأخرى، فإن أجهزة دل الجديدة تدعم تطبيقات لينكس، بالإضافة إلى تطبيقات أندرويد، وتوفر شركة دل برنامج مساحة العمل الموحدة الذي يتيح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إدارة الأجهزة من السحابة، بالإضافة إلى دعم (ProSupport) على مدار الوقت، ودعم (Chrome Enterprise).