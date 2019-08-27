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ارتفاع أسعار النفط مع تصريحات تجارية إيجابية

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ارتفاع أسعار النفط مع تصريحات تجارية إيجابية ارتفاع أسعار النفط مع تصريحات تجارية إيجابية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصريحات تجارية إيجابية بشأن الأزمة بين الصين والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن أمس أن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات وأن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

وجاء ذلك بعد تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في نهاية الأسبوع الماضي، مع إعلان الصين عزمها لفرض تعريفات جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وردت الولايات المتحدة على الإجراءات الصينية بعزمها لزيادة التعريفات الجمركية على واردات من بكين بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 58.89 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 53.82 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات مخزونات النفط الأولية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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