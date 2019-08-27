اليوم..تمديد مزاد الإغلاق بالسوق السعودي استعدادا للمرحلة الأخيرة لـ"إم.إس.سي.آي"

الرياض ـ مباشر: تمدد السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس / آب، فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، لتصبحان 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق.

وقالت "تداول"، في وقت سابق إن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ اليوم الثلاثاء، الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، بتوقيت السعودية، على أن تبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً.

وأشارت إلى أن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 28 أغسطس / آب، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء.

كما نوهت إلى أن المرحلة الثانية ستمثل 50 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تدخل تدفقات نقدية غير نشطة بحدود 20.2 مليار ريال خلال المرحلة النهائية من انضمام السوق السعودي لمؤشر إم إس سي آي خلال أو قبل تاريخ أسعار الإغلاق.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في مايو/ آيار الماضي.

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