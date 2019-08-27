السودان... رئيس "العدل والمساواة": سنواجه "الحرية والتغيير" بسلاح الشارع

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأكد جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، لصحيفة "الانتباهة" السودانية، إن مواجهة قوى الحرية والتغيير بسلاح الشارع.

وتابع إبراهيم: "أحزابهم بلا قاعدة جماهيرية، وسنواجههم بسلاح الشارع الذي عملوا على استعباطه".

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين.

​وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/ آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.