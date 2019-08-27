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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باليمن صباح الثلاثاء

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قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باليمن صباح الثلاثاء قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باليمن صباح الثلاثاء

الرياض ـ مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استمرار لعملياتها الإرهابية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. 

وأشار إلى أن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

كما نوه إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات، بما يتوافق مع القانون الدولي.

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