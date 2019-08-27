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8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين"
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – الاستحواذ العاطفي .. كيف يؤثر على العلاقات بين افراد الاسرة ؟
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
غادة رجب تقرأ رسائل واتس آب على الهواء.. وهذا رد فعل عمرو أديب
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Mbc مصر
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 07:18 صباحاً
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