أخبار عاجلة

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
8 الصبح – الاستحواذ العاطفي .. كيف يؤثر على العلاقات بين افراد الاسرة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مسؤول أمريكي: سنواصل الضغط على السودان مع دراسة رفع العقوبات

Google+ Print
مسؤول أمريكي: سنواصل الضغط على السودان مع دراسة رفع العقوبات مسؤول أمريكي: سنواصل الضغط على السودان مع دراسة رفع العقوبات

وذكر المسؤول بوزارة الخارجية في تصريح للصحفيين، مشترطا عدم نشر اسمه، أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع، وفقا لرويترز.

وأضاف المسؤول، "قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه  الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام".

وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين، رئيسا لحكومة انتقالية، متعهدا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي

الحكومة اليمنية تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة بشأن قصف الإمارات قواتها

الحكومة اليمنية تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة بشأن قصف الإمارات قواتها

تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

وزير إماراتي يكشف مخرج الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 

وزير إماراتي يكشف مخرج الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 