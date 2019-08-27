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التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "أنصار الله" في المجال الجوي اليمني

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التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "أنصار الله" في المجال الجوي اليمني التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "أنصار الله" في المجال الجوي اليمني

وأسقطت الطائرة في المجال الجوي اليمني في حين لم يعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن شن أي هجمات اليوم، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

وكان المالكي قال مساء أمس الإثنين، "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، مساء يوم الإثنين، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات "قاصف كا-2" على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وكتب يحيى سريع على صفحته الرسمية "فيسبوك": "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية".

وكان سريع أعلن في الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين أيضا استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد.

SputnikNews

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