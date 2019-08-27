خدمة آبل ميوزيك على نظام أندرويد.. إليك كل ما تحتاج معرفته عنها

تطور سوق خدمات البث الموسيقى كثيرًا في الفترة الأخيرة، وولت أيام شراء الأغاني الفردية والاستماع إليها، حيث يوجد الآن عدد كافِِ من الشركات التي تسعى إلى منحك حق الوصول إلى ملايين المقاطع الموسيقية، والقوائم التي تتناسب مع ذوقك مقابل بضعة دولارات فقط كل شهر. تعتبر كل من (يوتيوب ميوزيك) YouTube Music، و(سبوتيفاي) Spotify، من بين الخدمات الأكثر شعبية لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، ولكن هل فكرت يومًا في إعطاء فرصة لخدمة آبل للموسيقى (آبل ميوزيك) Apple Music؟

تتوفر خدمة بث الموسيقى من آبل لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، ويمكنك تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي، وقد تصل قيمة الاشتراك إلى 10 دولارات شهريًا، وذلك حسب خطط الاشتراك التي توفرها آبل.

إليك كل ما تحتاج معرفته عن آبل ميوزيك على نظام التشغيل أندرويد:

آبل ميوزيك لا تتطلب آيفون لتشغيلها:

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تعتبر معظم خدمات آبل حصرية لمنتجاتها فقط؛ لأن هذه سياسة آبل لإبقاء مستخدميها ضمن نظامها، ومع ذلك؛ تعتبر خدمة (آبل ميوزيك) Apple Music واحدة من الخدمات القليلة التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة.

يمكنك الحصول على خدمة (آبل ميوزيك) على كل من: آيفون، وآيباد، وآيبود، وساعة آبل الذكية، ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيق الخدمة على جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد – سواء كان سامسونج، أو هواوي، أو ون بلس، أو لينوفو، أو أي موديل آخر – واستخدامه دون أي مشكلة.

ستحتاج إلى إنشاء Apple ID حتى تتمكن من تشغيل هذه الخدمة، ويمكنك القيام بذلك مباشرة من تطبيق Apple Music مجانًا، وربطه ببريدك الإلكتروني بسهولة.

الاستماع إلى أكثر من 50 مليون أغنية:

تفخر آبل بأن Apple Music لديها أكثر من 50 مليون أغنية يمكن للمستخدمين الوصول إليها، كل ما عليك فعله هو إنشاء حسابك، واختيار الخطة التي تناسبك، وستكون جاهزًا للوصول إلى ملايين الأغاني، وقوائم التشغيل، ومحطات الراديو المنتقاة بعناية، والتوصيات الموسيقية.

يمكنك أيضًا الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك عبر الأجهزة الأخرى، طالما كنت مسجلاً الدخول إلى Apple Music باستخدام Apple ID ذاته، وتنزيل الموسيقى للاستماع إليها دون الاتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى جميع الأغاني المتوفرة في آبل ميوزيك، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق للاستماع إلى أي أغنيات قمت بشرائها من خلال (آيتيونز) iTunes. ولكن ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون لديك اشتراك مدفوع في آبل ميوزيك للاستماع إلى مكتبة (آيتيونز) الخاصة بك من خلال التطبيق.

التوصيات الموسيقية بناءً على تفضيلاتك:

تضم خدمة آبل ميوزيك أداة أنيقة لضمان إمكانية الوصول بسرعة إلى الأغاني التي تحبها أكثر من غيرها. عند النقر فوق علامة التبويب (For You) لأول مرة، سيُطلب منك اختيار ما يعجبك من الفنانين، وأنواع الموسيقى، حتى تستخدمها آبل لتقديم اقتراحات أفضل، وإعداد خيارات مخصصة لك على نحو أفضل.

إذا لم تكن التوصيات هي الأفضل عند بدء استخدام التطبيق، فلا تقلق؛ لأنه كلما استخدمت آبل ميوزيك، وحددت ما تحبه، وما لا ينال إعجابك، زادت معرفة التطبيق بعادات الاستماع لديك وتحسنت توصيات الموسيقى الخاصة بك. كما يمكنك أيضًا معرفة ما يستمع إليه الأصدقاء، والحصول على إشعارات عندما يصدر الفنانون موسيقى جديدة.

خدمة الراديو في آبل ميوزيك:



على غرار كل خدمات البث المباشر تقريبًا، يمكنك إنشاء محطات راديو مخصصة في آبل ميوزيك استنادًا إلى الفنان المُفضل، أو ألبوم أو أغنية معينة. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك أيضًا الاستماع إلى البث المباشر لراديو Beats 1.

يعتبر ذلك تغيير بسيط في وتيرة البث العادي عند الطلب، ويمكن أن يساعدك على اكتشاف الموسيقى من خلال الاستماع إليها بطريقة أخرى. فبالإضافة إلى برنامج Live Beats 1، يقدم الراديو أيضًا عمليات بث عند الطلب تم بثها في وقت سابق من الأسبوع، ومقابلات حصرية مع كبار الفنانين الذين يمكنك الاستماع إليهم في أي وقت.

المكتبة تضم كل أغانيك، وألبوماتك المفضلة:

عندما تجد الأغاني التي تعجبك حقًا، يمكنك إضافتها إلى مكتبة موسيقى آبل الخاصة بك، بحيث يمكنك العثور بسرعة على جميع الأغاني المفضلة لديك، إلى جانب خيارات فلترة حسب قوائم التشغيل والفنانين والألبومات والأغاني الفردية وغير ذلك الكثير.

حفظ الأغاني للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال:

تسمح لك آبل ميوزيك أيضًا بتنزيل الأغاني المفضلة للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال. ويعتبر تنزيل الأغاني أمراً سهلًا مثل إضافتها إلى مكتبتك ثم النقر على أيقونة السحابة لحفظ نسخة محلية على هاتفك. بمجرد تنزيل الأغاني، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات، ومعرفة الأغاني التي يتم تنزيلها وحذف الأغاني المحفوظة إذا لم تعد بحاجة إليها أو تريدها.

ميزة Friends Mix للتعرف على ما يستمع إليه أصدقائك:

في محاولة لإضافة لمسة اجتماعية لتجربة البث الموسيقي، تقدم آبل في خدمة آبل ميوزيك ميزة تُسمى (Friends Mix)، وهي عبارة عن قائمة تشغيل مخصصة تتكون من أغاني بناءً على ما يستمع إليه أصدقائك.

التكلفة:

لدى (Apple Music) ثلاث خطط للاشتراك يمكنك اختيار ما يناسبك منها :

الاستخدام الشخصي: 9.99 دولارًا شهريًا.

الاستخدام العائلي: 14.99 دولارًا شهريًا.

طالب جامعي: 4.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك التسجيل في خطة الاستخدام الشخصي إذا كنت بحاجة فقط للوصول إلى حساب واحد، بينما تدعم خطة الاستخدام العائلي البث لما يصل إلى ستة أشخاص، أما خطة الطالب الجامعي فهي متاحة لطلاب الكليات المعتمدين من خلال UNiDAYS، ويمكن الاشتراك فيها لمدة تصل إلى 48 شهرًا، وبمجرد انتهاء هذه المدة سيتم نقلك إلى الخطة الفردية.

بغض النظر عن الخطة التي ستشترك فيها، ستحصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر إذا لم تكن قد اشتركت مطلقًا في Apple Music قبل ذلك.