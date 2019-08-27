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جونسون:مستعد للتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست حتى آخر دقيقة

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جونسون:مستعد للتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست حتى آخر دقيقة جونسون:مستعد للتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست حتى آخر دقيقة

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست حتى آخر دقيقة قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأمام جونسون 68 يومًا لإقناع الاتحاد الأوروبي بمنحه صفقة للبركست، مع عدم استعداد أي من الطرفين حتى الآن للتسوية بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل وأهمها أزمة الحدود الإيرلندية.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي في نهاية قمة مجموعة الـ7 اليوم الإثنين: "حسنًا، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى التوصل إلى اتفاق في النهاية".

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا: "من الواضح بالنسبة لنا أن نمضي قدماً حتى يأتي يوم 31 أكتوبر وقد اتخذنا خطوات للخروج بالشروط التي سنكون قد استعدنا بها من خلال الاستعدادات الضخمة والشاملة".

وقال جونسون إن الشعب البريطاني سئم من استمرار وجود البريكست على الصفحات الأولى من الصحف وأنه يجب تنفيذ ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع جونسون: "أعتقد أنه من واجب الجميع في البرلمان إنجاز هذا الأمر، وأعتقد أنه ما يريده الشعب".

ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

مباشر (اقتصاد)

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