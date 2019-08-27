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اعتقال فلسطينيين يشتبه في تنفيذهما عملية "دوليب"

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ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إنه:" تم اعتقال الفلسطينيين المسؤولين عن العملية في دوليب، التي أدت إلى مقتل إسرائيلية".

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الإسرائيلية، بشأن عملية الاعتقال.

© Sputnik . Григорий Сысоев

وكان فلسطينيون قد فجّروا عبوة ناسفة في مدخل مستوطنة "دوليب" في وسط الضفة الغربية، الجمعة، ما أدى إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 2 بجروح ما بين طفيفة وخطيرة.

وفي سياق متصل، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صباح يوم الاثنين: لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط، ردا على العملية.

وأضاف نتنياهو: "نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا، سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان".

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