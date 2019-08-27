أخبار عاجلة

هنية: لا خوف على غزة فقد اجتازت ما هو أخطر وأكبر -
حمادة صدقي : لو عرض عليّ تدريب الزمالك سأوافق فورا.. أنا مدرب محترف -
فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

آبل تُعلق العمل على تقنية لتحويل آيفون إلى “ووكي توكي”

Google+ Print
آبل تُعلق العمل على تقنية لتحويل آيفون إلى “ووكي توكي” آبل تُعلق العمل على تقنية لتحويل آيفون إلى “ووكي توكي”

أفاد تقرير إخباري يوم الاثنين بأن شركة آبل علقت العمل على مشروع كان يهدف إلى تحويل هواتف آيفون إلى أجهزة لاسلكية على غرار أجهزة (ووكي توكي) التي تسمح للناس بالتواصل مع بعضهم دون الحاجة لشبكات الاتصال الخلوي أو شبكات واي فاي.

وقال موقع (ذي إنفورميشن) The Information: إن الشركة الأمريكية كانت تعمل على تقنية من شأنها أن تسمح للناس بإرسال رسائل نصية إلى أجهزة آيفون الأخرى على طيف راديوي بتردد 900 ميجاهرتز، وهو الطيف الذي يستخدمه عادةً المرسلون في المصانع، ولكنها علقت العمل على هذه التقنية.

ويُعتقد أن هذه التقنية تختلف عن ميزة (ووكي توكي) الحالية التي توفرها آبل في ساعتها الذكية (آبل ووتش)، والتي تقوم في الأساس على الضغط خاصية (اضغط لتتحدث)، التي تؤدي إلى بدء مكالمة (فيس تايم) صوتية.

وقال موقع (ذي إنفورميشن): إن آبل وإنتل كانتا تعملان على هذه التقنية، التي كانت سوف تُدمج في رقائق إنتل في هواتف آيفون المستقبلية، ولكن آبل قررت تعليق العمل على التقنية، التي كانت تُطور تحت مشروع باسم Project OGRS.

ويُعتقد أن اسم المشروع يشير إلى براءة اختراع كانت آبل قد حصلت عليها قبل سنة، وتعني (خدمة راديو خارج الشبكة) Off Grid Radio Service. وتصف براءة الاختراع نظام تواصل بين جهازين يعمل خارج إطار شبكات الاتصال، وذلك على غرار أجهزة (ووكي توكي). ولكن بخلاف هذه الأجهزة، فإن التقنية كانت ستقتصر على الرسائل النصية فقط، وليس المكالمات الصوتية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

على صعيد منفصل، يُنتظر أن تعلن شركة آبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، إلى جانب عدد من منتجاتها الأخرى، خلال حدث يُتوقع أن يُعقد في 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
4 أدوات تتيح للشركات الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين

4 أدوات تتيح للشركات الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين

لجنة هولندية: مايكروسوفت تجمع بيانات المستخدمين عن بعد

لجنة هولندية: مايكروسوفت تجمع بيانات المستخدمين عن بعد

خرائط جوجل تضيف خيارات جديدة لرحلات الترانزيت

خرائط جوجل تضيف خيارات جديدة لرحلات الترانزيت

فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان

فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان