آبل تُعلق العمل على تقنية لتحويل آيفون إلى “ووكي توكي”

أفاد تقرير إخباري يوم الاثنين بأن شركة آبل علقت العمل على مشروع كان يهدف إلى تحويل هواتف آيفون إلى أجهزة لاسلكية على غرار أجهزة (ووكي توكي) التي تسمح للناس بالتواصل مع بعضهم دون الحاجة لشبكات الاتصال الخلوي أو شبكات واي فاي.

وقال موقع (ذي إنفورميشن) The Information: إن الشركة الأمريكية كانت تعمل على تقنية من شأنها أن تسمح للناس بإرسال رسائل نصية إلى أجهزة آيفون الأخرى على طيف راديوي بتردد 900 ميجاهرتز، وهو الطيف الذي يستخدمه عادةً المرسلون في المصانع، ولكنها علقت العمل على هذه التقنية.

ويُعتقد أن هذه التقنية تختلف عن ميزة (ووكي توكي) الحالية التي توفرها آبل في ساعتها الذكية (آبل ووتش)، والتي تقوم في الأساس على الضغط خاصية (اضغط لتتحدث)، التي تؤدي إلى بدء مكالمة (فيس تايم) صوتية.

وقال موقع (ذي إنفورميشن): إن آبل وإنتل كانتا تعملان على هذه التقنية، التي كانت سوف تُدمج في رقائق إنتل في هواتف آيفون المستقبلية، ولكن آبل قررت تعليق العمل على التقنية، التي كانت تُطور تحت مشروع باسم Project OGRS.

ويُعتقد أن اسم المشروع يشير إلى براءة اختراع كانت آبل قد حصلت عليها قبل سنة، وتعني (خدمة راديو خارج الشبكة) Off Grid Radio Service. وتصف براءة الاختراع نظام تواصل بين جهازين يعمل خارج إطار شبكات الاتصال، وذلك على غرار أجهزة (ووكي توكي). ولكن بخلاف هذه الأجهزة، فإن التقنية كانت ستقتصر على الرسائل النصية فقط، وليس المكالمات الصوتية.

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