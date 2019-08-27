الطراونة يدين العدوان الإسرائيلي على جنوب بيروت

جي بي سي نيوز:- دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوب العاصمة اللبنانية بيروت صباح أمس الأحد بطائرتي استطلاع ، و أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء .

وطالب الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية و تهديداتها الدائمة لسيادة لبنان الشقيقة.

و أشاد الطراونة بصمود الجيش و الشعب اللبناني في وجه الاعتداءات و الخروقات الإسرائيلية المتكررة ، مؤكدا حق لبنان الشقيق في استعادة سيادته على جميع أراضيه المحتلة عبر الوسائل المتاحة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ، محذرا من مغبة تأجيج التوتر في المنطقة.

و أعرب الطراونة عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي ودعمه المطلق لدولة لبنان الشقيقة من اجل ترسيخ وحدتها الوطنية، و حشد كل الطاقات الممكنة لمواجهة الطغيان الإسرائيلي.