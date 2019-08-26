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لأول مرة.. النيابة السعودية تُعين المرأة بوظيفة ملازمات تحقيق

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الرياض – مباشر: التقى النائب العام بالمملكة العربية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعيّنات حديثاً، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهده، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار الشيخ المعجب إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.

وبين أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.

وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل, يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.
 

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