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ولي عهد السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بكشمير..مع رئيس حكومة باكستان

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ولي عهد السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بكشمير..مع رئيس حكومة باكستان ولي عهد السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بكشمير..مع رئيس حكومة باكستان

الرياض – مباشر: تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأفادت وكالة أنباء "واس"، بأنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأطلع ولي العهد السعودي خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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