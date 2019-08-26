محدث.. الدولار يعزز مكاسبه عالمياً مع التطورات التجارية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات ترامب الهادئة بشأن الوضع التجاري مع الصين.

ويأتي صعود العملة الأمريكية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين ترغب في التفاوض، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يعقدان محادثات جادة للغاية، كما أشار إلى أنه قد يؤجل إقرار التعريفات ضد سلع صينية.

ويتابع المستثمرون حول العالم الأوضاع التجارية بين التصعيد الأخير الذي شهده الأسبوع الماضي من إعلان الولايات المتحدة والصين تعريفات ضد بعضهما البعض، وهي الخطوة التي أثارت المخاوف على نطاق واسع.

وخلال المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعديد من التصريحات ذات الصلة بالتطورات التجارية كانت أولها أنه يعيد النظر في التعريفات ضد الصين وهو ما تم تفسيره على احتمالات التراجع عن الرسوم لكن البيت الأبيض أكد أن المقصود هو فرض المزيد.

وبسبب الأزمة مع الجانب الصيني، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بمقدوره إعلان حالة طوارئ وطنية قبل أن يلمح لتهدئة محتملة في التطورات التجارية ويؤكد رغبة الصين في التفاوض والعودة مجدداً لطاولة المحادثات.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، صعدت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 8:11 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.4 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1097 دولار.

كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 106.094 ين، كما زاد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2219 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9792 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 98.064.