محدث.."داو جونز" يقلص مكاسبه لـ270 نقطة بالختام وسط التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، لكن مؤشر "داو جونز"قلص مكاسبه إلى نحو 270 نقطة مع انحسار المخاوف التجارية.

وكانت أسهم أشباه الموصلات أكبر الرابحين في "وول ستريت" كما قاد سهم "آبل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بعدما ارتفع بنحو 1.9 بالمائة.

وهدأت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن الصين ترغب في العودة إلى طاولة المحادثات.

وأشاد ترامب بالرئيس الصيني خلال قمة مجموعة السبع ورحب برغبته في عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مع تصاعد حدة التوترات مؤخراً مع تبادل الطرفين فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما.

وعن إمكانية تأجيل التعريفات المحتملة على الصين، قال الرئيس الأمريكي : "أي شئ ممكن"، في إشارة جديدة على التهدئة في الاحتكاكات التجارية الحادة التي اشتعلت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من 2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وكانت الأسهم الأمريكية عانت من خسائر حادة في جلسة الجمعة الماضي حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة بعد مطالبة ترامب للشركات الأمريكية بمغادرة الصين. والبحث عن بدل آخر للإنتاج فيه.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 1 بالمائة إلى 25898.8 نقطة، رابحاً 270 نقطة تقريباً بعد أن تجاوزت مكاسب المؤشر الصناعي 300 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 2878.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 7853.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.064.