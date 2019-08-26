الوثيقة الختامية لقمة مجموعة السبع تركز على 5 قضايا رئيسية

مباشر: أصدرت الحكومة الفرنسية، الجهة المنظمة لقمة مجموعة السبع في هذا العام وثيقة ختامية نيابة عن قادة الدول الـ7 في الاجتماعات التي بدأت السبت الماضي واُختتمت اليوم الإثنين.

وركزت الوثيقة بشكل أساسي على 5 قضايا هامة وهى التجارة وإيران وأوكرانيا وليبيا، لكنها تجاهلت أزمات المناخ.

وجاء في الوثيقة "يرغب زعماء مجموعة السبع في التأكيد على وحدتهم العظيمة وروحهم الإيجابية في مناقشاتهم".

وفيما يلى أهم ما تم التركيز عليه حول الـ5 قضايا الرئيسية.

1- التجارة

تلتزم مجموعة الـ7 بالتجارة العالمية المفتوحة والعادلة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تدعو وزراء المالية إلى مراقبة حالة الاقتصاد.

ومن أجل استقرار الاقتصاد العالمي، كشفت مجموعة السبع عن رغبتها في تغيير منظمة التجارة العالمية بعمق لتكون أكثر فاعلية في حماية الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات بسرعة أكبر والقضاء على الممارسات التجارية غير العادلة.

كما أعلنت مجموعة الـ7 التزامها بالتوصل إلى اتفاق في عام 2020 لتبسيط الحواجز التنظيمية وتحديث الضرائب الدولية في سياق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعلى هامش قمة مجموعة الـ7 توصلت الولايات المتحدة لاتفاق مبدئي مع اليابان بشأن التجارة، كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه واشنطن وبكين سوف يعقدان محادثات جادة للغاية مع رغبة الصين في العودة لطاولة المفاوضات.

2- قضية إيران

أوضحت الوثيقة أن أعضاء مجموعة الـ7 اتفقوا على هدفين وهما ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية أبدًا بالإضافة إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه من المحتمل عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الأسابيع المقبلة، مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إمكانية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران بعد اتصاله مع روحاني.

3-أوكرانيا

أشار أعضاء مجموعة الـ7 في الوثيقة الختامية أن فرنسا وألمانيا قمة في "نورماندي" الفرنسية في الأسابيع المقبلة من أجل تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتوترات بين روسيا وأوكرانيا.

4- الأزمة اللبيية

أيد أعضاء مجموعة الـ7 عقد هدنة في ليبيا يمكن أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرين إلى أن الحل السياسي هو وحده الذي يضمن استقرار ليبيا.

كما أعرب الأعضاء عن تطلعهم لمؤتمر دولي مُعد جيدًا يضم جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة في هذا الصراع.

وفي هذا الصدد، دعمت مجموعة السبع عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في عقد مؤتمر بين الليبيين.

5- احتجاجات هونج كونج

ذكرت الوثيقة أن مجموعة السبع تُعيد تأكيد وجود وأهمية الإعلان الصيني - البريطاني لعام 1984 بشأن هونج كونج وتدعو إلى تجنب العنف.

وتزايدت الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج في الفترة الأخيرة مع مطالبات بالحرية والديمقراطية والإطاحة بالمدير التنفيذي للبلاد، وسط اتهام الصين للدول الغربية والولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون المحلية ودعم المظاهرات.