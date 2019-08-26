محدث.. النفط يتراجع عند التسوية للجلسة الرابعة

مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع إشارات إلى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار الخام مع مخاوف زيادة المعروض عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالية عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الأسابيع المقبلة.

كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الممكن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت الأسعار ارتفعت خلال التعاملات بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين ترغب في التفاوض مجدداً، مشيراً إلى أن مسؤولي بكين تواصلت مع واشنطن بالأمس من أجل العودة لطاولة المحادثات.

وجاء ذلك بعد تأجيج الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلنت بكين تدابير انتقامية لترد واشنطن بزيادة جديدة في التعريفات.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1 بالمائة إلى 53.64 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 55.26 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة إلى 58.70 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 60.17 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.