الحكومة الكويتية تدين استهداف السعودية بصواريخ الحوثي الباليستية

الكويت – مباشر: عبر مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانة واستنكار دولة الكویت محاولات الحوثیین استھداف منطقة جازان في المملكة العربیة السعودیة بستة صواریخ بالیستیة یوم أمس.

وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع الأسبوعي اليوم الاثنين: "مجلس الوزراء إذ یجدد وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة في كافة الإجراءات التي تتخذھا للدفاع عن أراضیھا وحمایة سیادتھا والحفاظ على أمنھا واستقرارھا لیؤكد بأن استمرار ھذه الاعتداءات الآثمة تعكس إصرار المیلشیات الحوثیة على تصعید التوتر في المنطقة وإجھاض كل مساعي السلام".

وأشاد المجلس بنجاح القوات الأمنیة السعودیة في التصدي لھذه الصواریخ، أن یحفظ المملكة وشعبھا من كل مكروه.

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