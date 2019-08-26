محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع مكاسب الدولار والأسهم

مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية عقب انحسار نسبي للمخاوف التجارية.

وتخلت أسعار المعدن عن ارتفاعه قبيل التسوية بفترة قصيرة مع المكاسب القوية للأسهم الأمريكية حيث ربح "داو جونز" نحو 300 نقطة خلال التعاملات مع آمال حدوث انفراجة في الأزمة التجارية.

وهدأت المخاوف التجارية بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين والولايات المتحدة سوف يجريان محادثات تجارية جادة مع رغبة بكين في العودة للتفاوض.

وكان المعدن النفيس ارتفعت في وقت سابق من الجلسة حيث تأثر بشكل إيجابي من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين)، حيث شهد نهاية الأسبوع الماضي تصعيد جديد في الأوضاع بين الجانبين.

وقررت الصين اتخاذ تدابير انتقامية ضد التعريفات الأمريكية المزمع سريانها بداية من الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الرد على هذه الإجراءات الانتقامية بزيادة جديدة في الرسوم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من تقديرات المحللين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.03 بالمائة أو ما يعادل 40 سنتاً ليصل إلى 15373.20 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1565 دولاراً في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في 6 سنوات.

في حين، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.1 بالمائة في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1528.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 98.039.