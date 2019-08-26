أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع مكاسب الدولار والأسهم

Google+ Print
محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع مكاسب الدولار والأسهم محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع مكاسب الدولار والأسهم

مباشر: تحولت  الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية عقب انحسار نسبي للمخاوف التجارية.

وتخلت أسعار المعدن عن ارتفاعه قبيل التسوية بفترة قصيرة مع المكاسب القوية للأسهم الأمريكية حيث ربح "داو جونز" نحو 300 نقطة خلال التعاملات مع آمال حدوث انفراجة في الأزمة التجارية.

وهدأت المخاوف التجارية بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد بأن الصين والولايات المتحدة سوف يجريان محادثات تجارية جادة مع رغبة بكين في العودة للتفاوض.

وكان المعدن النفيس ارتفعت في وقت سابق من الجلسة حيث تأثر بشكل إيجابي من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين)، حيث شهد نهاية الأسبوع الماضي تصعيد جديد في الأوضاع بين الجانبين.

وقررت الصين اتخاذ تدابير انتقامية ضد التعريفات الأمريكية المزمع سريانها بداية من الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الرد على هذه الإجراءات الانتقامية بزيادة جديدة في الرسوم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من تقديرات المحللين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.03 بالمائة أو ما يعادل 40 سنتاً ليصل إلى 15373.20 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1565 دولاراً في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في 6 سنوات.

في حين، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.1 بالمائة في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1528.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 98.039.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تواصل قفزتها التاريخية والدولار يستمر في التراجع بعد انخفاض سعر الفائدة

أسعار الذهب تواصل قفزتها التاريخية والدولار يستمر في التراجع بعد انخفاض سعر الفائدة

ترامب يواصل الهجوم على الفيدرالي: "يحب مشاهدة معاناة شركاتنا"

ترامب يواصل الهجوم على الفيدرالي: "يحب مشاهدة معاناة شركاتنا"

الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض

الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض

عضو سابق بالفيدرالي يدعو لإسقاط ترامب في انتخابات 2020

عضو سابق بالفيدرالي يدعو لإسقاط ترامب في انتخابات 2020