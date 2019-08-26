الأحزاب الإيطالية تقترب من التوصل لاتفاق بشأن الحكومة الجديدة

مباشر: اقترب الاتفاق على تشكيل حكومة في إيطاليا بين حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي المعارض، بعد أن أشار الأخير إلى أنه قد أسقط حق النقض ضد تولي جوسبي كونتي فترة ولاية أخرى رئيساً للوزراء.

واستقال في الأسبوع الماضي كونتي الذي لا ينتمي إلى أي من الحزبين لكنه قريب من الخمس نجوم الأسبوع الماضي بعد خلافات مع حزب الرابطة اليميني في الائتلاف الحاكم.

وقال "أندريا ماركوتشي" زعيم مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي للصحفيين، اليوم الإثنين: "لا يوجد حق النقض، نريد التحدث عن السياسات" وذلك رداً على سؤال بشأن رفض ترشيح كونتي بعد اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب بمن فيهم الزعيم "نيكولا زينجاريتي"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر مجهلة أن الحزب الديمقراطي المعارض اتفق مع حركة 5 نجوم على كونتي ليكون رئيساً للحكومة الجديدة.

ويمكن للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان إذا عجزت الأحزاب عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة تكون أولى أولوياتها الموافقة على ميزانية 2020.