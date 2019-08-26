أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأحزاب الإيطالية تقترب من التوصل لاتفاق بشأن الحكومة الجديدة

Google+ Print
الأحزاب الإيطالية تقترب من التوصل لاتفاق بشأن الحكومة الجديدة الأحزاب الإيطالية تقترب من التوصل لاتفاق بشأن الحكومة الجديدة

مباشر: اقترب الاتفاق على تشكيل حكومة في إيطاليا بين حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي المعارض، بعد أن أشار الأخير إلى أنه قد أسقط حق النقض ضد تولي جوسبي كونتي فترة ولاية أخرى رئيساً للوزراء.

واستقال في الأسبوع الماضي كونتي الذي لا ينتمي إلى أي من الحزبين لكنه قريب من الخمس نجوم الأسبوع الماضي بعد خلافات مع حزب الرابطة اليميني في الائتلاف الحاكم.

وقال "أندريا ماركوتشي" زعيم مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي للصحفيين، اليوم الإثنين: "لا يوجد حق النقض، نريد التحدث عن السياسات" وذلك رداً على سؤال بشأن رفض ترشيح كونتي بعد اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب بمن فيهم الزعيم "نيكولا زينجاريتي"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر مجهلة أن الحزب الديمقراطي المعارض اتفق مع حركة 5 نجوم على كونتي ليكون رئيساً للحكومة الجديدة.

ويمكن للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان إذا عجزت الأحزاب عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة تكون أولى أولوياتها الموافقة على ميزانية 2020.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي