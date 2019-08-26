أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الصدر يعلق على تورط إسرائيل في قصف مقرات الحشد الشعبي

Google+ Print
الصدر يعلق على تورط إسرائيل في قصف مقرات الحشد الشعبي الصدر يعلق على تورط إسرائيل في قصف مقرات الحشد الشعبي

وقال الصدر في بيان أصدره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنني لا أبرئ "العدو الصهيوني" من أفعاله الإرهابية في العراق، بيد أنني على يقين من أنه لا يقدم على هذه الخطوة أو الخطوات فهو يعلم الرد سيكون مزلزلا لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون أن نهايتهم من "العراق" ومعه... فلن يزجوا أنفسهم في هذه اللعبة التي هي أكبر منهم".

وأضاف أنه "يجب على العراقية الإسراع بالتحقق من الأمر ولو بإشراف دولي... فإن ثبت جرمهم وإرهابهم، فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار... فإن العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

ودعا الصدر إلى حماية الحدود العراقية من الجميع الأطراف بالأخص حدوده مع سوريا وانسحاب كامل الفصائل من "سوريا الحبيبة"، فالعراق أحق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من خطر كما أنني أؤكد على الرجوع إلى مراجعنا الكرام في كل ذلك فإن فتواهم الموحدة هي الملهم الأول لنا ولكل محب للوطن".

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، أمس الأحد، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بقصف نفذته طائرات مجهولة في قضاء القائم، شمال غربي البلاد قرب الحدود السورية.

وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي"، أن القصف استهدف مخازن عتاد. وقال إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات - القائم بمسافة تقرب من 15 كم عن الحدود"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي