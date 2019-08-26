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المستثمرون يتخارجون من أصول الأسواق الناشئة للأسبوع السابع على التوالي

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المستثمرون يتخارجون من أصول الأسواق الناشئة للأسبوع السابع على التوالي المستثمرون يتخارجون من أصول الأسواق الناشئة للأسبوع السابع على التوالي

مباشر: شهدت صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الناشئة عمليات بيع مكثفة للأسبوع السابع على التوالي، ما يجعلها قريبة من التحول للنطاق السالب هذا العام.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرج"، اليوم الإثنين، بلغت التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة وتستثمر في الدول النامية وكذلك تلك التي تستهدف دولًا محددة نحو 972.3 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري.

وبلغت التدفقات الخارجة في الموجة البيعية الحالية (طوال السبعة أسابيع الماضية) نحو 12.3 مليار دولار بعد خسائر بلغت 7.8 مليار دولار خلال عمليات بيع استمرت ستة أسابيع بدأت في مايو/أيار الماضي.

وبحسب البيانات، يبلغ صافي التدفقات الوافدة منذ بداية هذا العام 109.9 مليون دولار فقط.

وقادت صناديق الأسهم التدفقات الخارجة في صناديق المؤشرات المتداولة الأسبوع الماضي ، في حين سجلت السندات تدفقات داخلة صغيرة.

وكان صندوق "أي شيرز" الذي يملك 24.4 مليار دولار هو الخاسر الأكبر بين صناديق الأسهم في الدول النامية، حيث انخفض 556 مليون دولار في الأسبوع الخامس على التوالي من التدفقات الخارجة.

ويقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية منذ أوائل الشهر الجاري وسط تزايد التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو العالمي. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت الصين والولايات المتحدةجولة جديدة من التعريفات الانتقامية، في حين ذكر الرئيس دونالد يوم الاثنين أن أكبر اقتصادين في العالم سوف يعودان إلى طاولة المحادثات.

مباشر (اقتصاد)

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