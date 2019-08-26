ترامب: لن نفرض تعريفات على واردات السيارات اليابانية حالياً

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر في فرض تعريفات جديدة على السيارات وقطع الغيار المستورة من اليابان في الوقت الحالي، متراجعاً عن تهديداته السابقة.

وكانت الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اليابان بشأن التجارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا اليوم الإثنين: "هذا أحد الأسباب التي دفعنا إلى إبرام الصفقة، إنه شيء يمكنني فعله في وقت لاحق إذا أردت ذلك لكننا لا ننظر إلى ذلك، نريد فقط أن نعامل معاملة عادلة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد أبرمنا اتفاقًا كبيرًا مع اليابان، ونحن قريبون جدًا من عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي لأنهم لا يريدون تعريفات".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شبح فرض تعريفات تصل إلى 25 بالمائة على السيارات المستودة من الاتحاد الأوروبي، هو من جعل الولايات المتحدة "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق تجاري الكتلة.