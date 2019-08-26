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ترامب: اجتماع مع إيران قد يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة

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ترامب: اجتماع مع إيران قد يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة ترامب: اجتماع مع إيران قد يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه من المنطقي أن نتوقع عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين:"أعتقد أن إيران تريد تصحيح الموقف، أعتقد أن هناك فرصة جيدة حقًا للاجتماع".

وكان ماكرون ذكر أنه يمكن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وذلك بعد التحدث مع حسن روحاني عبر الهاتف وسماعاً منه أنه سيكون منفتحًا للقاء الرئيس الأمريكي.

ورداً على اقتراح ماكرون بأن الولايات المتحدة وإيران سيجتمعان في الأسابيع المقبلة بشأن القضية النووية، سُئل ترامب عما إذا كان الجدول الزمني لاجتماع يبدو واقعياً أجاب الرئيس الأمريكي: "إنه كذلك".

وقال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع:" "إذا كانت الظروف صحيحة، فسأوافق بالتأكيد على مقابلة روحاني، لكن إذا تدهور الوضع فسوف يُواجهون بقوة عنيفة للغاية".

وتابع الرئيس الأمريكي بأنه لا يبحث عن تغيير القيادةفي إيران مضيفاً: "نحن نبحث عن عدم وجود أسلحة نووية ولا صواريخ بالستية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد أن انسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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