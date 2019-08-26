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جنود سوريون ينشدون "مواويل النصر" في ريف حماة الشمالي... فيديو

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جنود سوريون ينشدون "مواويل النصر" في ريف حماة الشمالي... فيديو جنود سوريون ينشدون "مواويل النصر" في ريف حماة الشمالي... فيديو

وخلال جولة على بلدتي اللطامنة وكفرزيتا، المعقل الرئيسي لمسحلي تنظيم "جيش العزة" في ريف حماة الشمالي، رصدت "سبوتنيك" مجموعة من جنود الجيش السوري وقد أقاموا حلقة مواويل احتفاءا بالنصر وتحرير المنطقة من المسلحين.

وكان "جيش العزة" أبرز حلفاء تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في ريف حماة الشمالي يتخذ من بلدات كفرزيتا واللطامنة ولطمين والزكاة والأربعين معقلا رئيسيا له، وخلال السنوات الأخيرة دك الأحياء السكنية في المدن والبلدات الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية بآلاف القذائف الصاروخية التي حصدت أرواح مئات الأبرياء، ويضم التنظيم في صفوفه إلى جانب المقاتلين المحليين، مقاتلين من الصين والشيشان وأوزبكستان إضافة إلى المقاتلين العرب.

SputnikNews

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