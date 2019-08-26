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محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية

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محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات التجارية

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقادت أسهم السيارات المكاسب في البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بنحو 1 بالمائة بينها كان قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين بنحو 0.4 بالمائة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش قمة مجموعة السبع أن الصين ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، مشيراً إلى أن بكين وواشنطن سوف يعقدان محادثات جادة للغاية.

وتعرضت ثقة المستثمرين إلى حالة من الزعزعة منذ الجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي بعد إعلان الصين خطط لفرض تعريفات إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

لكن ما فاقم الأمور حدة أن الرئيس الأمريكي لم يقف مكتوفِ الأيدي، حيث أعلن زيادة الرسوم المقررة على الصين في بداية الشهر المقبل لتصبح 15 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة كما أشار لرفع التعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وينصب كذلك تركيز المستثمرين على قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في منتجع بيارتنز الفرنسي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 2012.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 371.2 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 11658 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 5351 نقطة.

جدير بالذكر أن الأسواق المالية في المملكة المتحدة أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم بالتزامن مع عطلة رسمية في البنوك.

وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.3 بالمائة لينخفض إلى 1.1111 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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