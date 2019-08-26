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ماكرون: توصلنا لاتفاق مع واشنطن بشأن الضريبة الرقمية

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ماكرون: توصلنا لاتفاق مع واشنطن بشأن الضريبة الرقمية ماكرون: توصلنا لاتفاق مع واشنطن بشأن الضريبة الرقمية

مباشر: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإنهاء أزمة فرض ضريبة رقمة على كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، أقر مجلس الشيوخ في فرنسا فرض ضريبة بنسبة 3 بالمائة على إيرادات نحو 30 شركة تكنولوجية معظمها من الولايات المتحدة.

وأضاف "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ، اليوم الإثنين، أن الشركات التي تدفع الضريبة ستكون قادرة على خصم المبلغ بمجرد إبرام صفقة دولية جديدة حول كيفية فرض ضرائب على شركات الإنترنت العام المقبل.

وتابع الرئيس الفرنسي: "لقد قمنا بالكثير من العمل مع الولايات المتحدة، ولدينا صفقة للتغلب على الصعوبات المشتركة".

ورغم تصريحات الرئيس الفرنسي، لم يؤكد ترامب اتمام اتفاق مع باريس بشأن الضريبة الرقمية عند سؤاله حول إمكانية أن يتخلى عن تهديده بفرض عقوبات على النبيذ الفرنسي وكذلك تأكيد وجود اتفاق مع فرنسا حول فرض الضرائب على الشركات الرقمية.

وجاء رد ترامب على هذا السؤال كالتالي: "أستطيع أن أؤكد أن السيدة الأولى كانت تحب النبيذ الفرنسي لذا شكراً جزيلاً لك، هذا جيد".

وكان الرئيس الأمريكي هدد بفرض تعريفات جمركية على النبيذ الفرنسي حال تطبيق فرنسا للضريبة الرقمية على الشركات الأمريكية.

مباشر (اقتصاد)

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