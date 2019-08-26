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صفقة اليوم.. خصم 40% على برنامج الحماية Kaspersky Total Security

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  • برنامج الحماية الأشهر عالميًا كاسبرسكي توتال سيكيورتي Kaspersky Total Security.
  • حظر الفيروسات، وهجمات قفل التشفير، وغيرها من التهديدات الأمنية بسهولة.
  • يوفر لك حماية 3 أجهزة تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة.
  • حماية المعاملات المالية عبر الإنترنت.
  • يوفر لك VPN ذكية وآمنة لتشفير البيانات التي ترسلها، وتتلقاها عبر الإنترنت.
  • حماية كلمات المرور، والملفات، والصور، والمستندات الشخصية.
  • يتضمن الإصدار المميز من Kaspersky Safe Kids للمساعدة في حماية الأطفال.
  • سهل الاستخدام، وآمن، وسريع، وخفيف على الأجهزة.
  • السعر قبل الخصم: 69.95 دولارًا.
  • السعر بعد الخصم: 41.97 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 40%.
  • الحصول على الصفقة من هنا.

لم يعد تأمين أجهزتك الشخصية، وأجهزة أفراد العائلة خيارًا في الفترة الأخيرة، بل أصبح أمرًا إلزاميًا في ظل زيادة التهديدات الأمنية، ولذلك يوفر لك برنامج الحماية المميز (كاسبرسكي توتال سيكيورتي) Kaspersky Total Security مجموعة تأمين شاملة تتضمن كل ما تحتاجه للحفاظ على أمان عائلتك على الإنترنت.

تعمل الحلول الأمنية التي يتضمنها البرنامج بسهولة تامة على أجهزة الكمبيوتر – التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، أو ماك أو إس -، والأجهزة المحمولة بما في ذلك الأجهزة التي تعمل بنظام (آي أو إس) iOS، أو (أندرويد) Android، مما يساعدك على حماية مجموعة كبيرة من الأجهزة الخاصة بك وبأسرتك. وكذلك حظر الفيروسات، وهجمات قفل التشفير، وغيرها من التهديدات، وتضمّ أيضًا خدمة VPN آمنة، بالإضافة إلى الإصدارات المميزة من Kaspersky Safe Kids، وKaspersky Password Manager.

عادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى  69.95 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 41.97 دولارًا فقط ، أي بخصم يصل إلى 40 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

توفر لك هذه الصفقة القدرة على حماية 3 أجهزة لديك، مع تقنية مكافحة الفيروسات الأعلى تقييمًا، وحماية الخصوصية، كما تساعدك المراقبة الأبوية في إدارة استخدام أجهزة أطفالك، بالإضافة إلى حماية المعاملات المالية عبر الإنترنت.

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بفضل ميزة Kaspersky Safe Money؛ يمكنك التبديل إلى وضع المتصفح المحمي المخصص للمعاملات المالية كلما أردت الدفع عبر الإنترنت. حيث يساعد في منع تعقب تفاصيل بطاقتك المصرفية وبياناتك المالية. بالإضافة إلى ذلك؛ أصبحت ميزة Kaspersky Safe Money الآن متوافقة مع متصفحات الويب بما في ذلك: سفاري، جوجل كروم، وفايرفوكس، ليتم الاحتفاظ بكلمات المرور والإشارات المرجعية والتفضيلات المحفوظة عند البدء بتشغيل وضع “المتصفح المحمي”.

كما يتيح لك برنامج إدارة كلمات المرور المتقدم تأمين كلمات المرور، وتفاصيل البطاقات المصرفية، والصور، والمستندات المهمة الخاصة بك، حيث يتم تخزين كل هذه العناصر بشكل آمن، بالإضافة إلى ذلك؛ يخبرك البرنامج بكلمات المرور الضعيفة، ويُنشئ كلمات مرور أخرى قوية، ويسجّل دخولك تلقائيًا إلى حساباتك.

توفر لك أدوات المراقبة الأبوية الفعالة إمكانية حظر مواقع المحتوى غير اللائق، وبرامج إدارة الوقت أمام الشاشة، وبرامج تعقب بطارية الجهاز المحمول، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.

ويمكنك أيضًا مراقبة حضور طفلك بشكل عام على فيسبوك ومعرفة ما إذا كان أي شخص يتصرف بطريقة مشبوهة معه. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك التحقق من موقع طفلك والتحقق من المنطقة الآمنة التي حددتها. كما يقدم لك Kaspersky Safe Kids التوجيهات والنصائح اللازمة من كبار العلماء النفسيين للأطفال.

أصبح البرنامج حاليًا أخف بنسبة 15% على الكمبيوتر الشخصي، ويعمل في الخلفية باحثًا بشكل مستمر عن التهديدات، بدون أن يشكّل ذلك عائقًا عند استخدامك للجهاز. لذا، سواء أكنت في المنزل أم في أي مكان آخر، يمكنك الحصول على الحماية الفعالة.

الحصول على الصفقة من هنا.

صفقة اليوم.. خصم 40% على برنامج الحماية Kaspersky Total Security

صفقة اليوم.. خصم 40% على برنامج الحماية Kaspersky Total Security

صفقة اليوم.. خصم 40% على برنامج الحماية Kaspersky Total Security
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