وفد برلماني أوروبي إلى دمشق غدا

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بروكسل - سبوتنيك. قال متحدث باسم كتلة "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لـوكالة "سبوتنيك"، "أؤكد أن مثل هذه الزيارة ستتم، خاصةً أن مجموعة النواب ستضم تياري مارياني [الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي] ، وفيرجيني جورون، ونيكولا باي [النائبان الأوروبيان من حزب التجمع الوطني] بقدر ما أعرف لن تشمل الزيارة التفاوض، ولكن بشكل أساسي الاجتماعات والزيارات والتبادلات مع السياسيين والجمعيات".

ويبدأ الوفد زيارته غدا الثلاثاء 27 آب/ أغسطس وتمتد إلى أوائل شهر أيلول/ سبتمبر.

وتتزامن الزيارة مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي الذي يشكل أحد أهم الأحداث الاقتصادية في الشرق الأوسط ... وتمكن المعرض من استئناف نشاطه بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ بداية عام 2011.

وتضم الكتلة الجديدة المشككة - "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي حاليا 73 نائبا وهي خامس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي. يؤيد أنصار الكتلة حماية السيادة الوطنية للدول الأوروبية وتطوير التعاون مع روسيا.