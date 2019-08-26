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أسعار الذهب في الهند تقفز لمستوى قياسي

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أسعار الذهب في الهند تقفز لمستوى قياسي أسعار الذهب في الهند تقفز لمستوى قياسي

مباشر: ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الهند بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل مستوى قياسي.

ويأتي الصعود في أسعار الذهب الأصفر في ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة حول العالم بعد هبوط العملة المحلية للبلاد إلى أدنى مستوى في العام الحالي، إضافة للمكاسب التي حققها المعدن في الأسواق الخارجية.

وصعدت سعر العقود الآجلة لمؤشر الذهب في بورصة مومباي بالهند إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 39.196 ألف روبية (548.26 دولار) لكل 10 جرامات في التعاملات المبكرة اليوم.

وبعد أداء الذهب اليوم، فإن المعدن النفيس سجل مكاسب تصل إلى 25 بالمائة في عام 2019 حتى الآن.

ويتزامن مكاسب الذهب مع تراجع الروبية الهندية إلى أدنى مستوى في العام الحالي بعد تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى جانب آخر، ارتفع سعر العقود الآجلة لمؤشر الفضة بنحو 1 بالمائة لتسجل 45.058 ألف روبية لكل كيلو جرام، بعد أن وصلت إلى 45.148 ألف روبية في وقت سابق اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

مباشر (اقتصاد)

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