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تقرير: 20.2 مليار ريال تدفقات متوقعة لـ"تداول" بالمرحلة النهائية لـ"إم.إس.سي.آي"

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الرياض – مباشر: توقعت الجزيرة كابيتال، أن تدخل تدفقات نقدية غير نشطة بحدود 20.2 مليار ريال خلال المرحلة النهائية من انضمام السوق السعودي لمؤشر إم إس سي آي خلال أو قبل تاريخ الإغلاق.

وتترقب البورصة تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر إم إس سي آي بنسبة 50 بالمائة.

وتوقعت شركة الأبحاث، وفقا لتقرير اطلع "مباشر" على نسخه منه اليوم الاثنين، أن يحصل السهم الأكبر وزنا في المؤشر، سهم مصرف الراجحي، على أعلى تدفق أجنبي بقيمة 3 مليارات ريال، يليه سهم "سابك" بحدود 2.8 مليار ريال، ثم البنك الأهلي التجاري بـ 2.2 مليار ريال.

ومع تنفيذ المرحلة الثانية من انضمام "تداول" لمؤشر إم إس سي آي العالمي، سيرتفع الوزن النسبي للأسهم السعودية بالمؤشر من 1.45 بالمائة إلى 2.83 بالمائة.

وقالت الجزيرة كابيتال، إنه مع الانتهاء من المرحلة الأخيرة للانضمام إلى مورجان ستانلي ووجود مرحلتين إضافيتين للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، يبدو أن جاذبية السوق السعودي للتدفقات الأجنبية ولمدراء الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل كبيرة. 

وأضافت، أن مكرر الربحية الحالي لمؤشر تاسي يبلغ 4.21 مرة، وهو أعلى بكثير من متوسط المكرر لفترة الـ 10 أعوام الأخيرة.

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