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الكشف عن تفاصيل إنقاذ المواطنة السعودية التي اختطفت في تركيا

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وكشفت المصادر المقربة من أسرة المواطنة، أنه "تم العثور عليها في موقع يبعد نحو 3 ساعات من مدينة إسطنبول، بحسب صحيفة "عاجل" .

© AFP 2019 / OZAN KOSE

وأوضحت أن أسرة المواطنة عبير "تواصلت مع الخاطفين، أمس الأحد، وتم الاتفاق على مكان محدد للقاء".

وأوضحت المصادر أنه "بعد الاتفاق، وفي الموعد المحدد للقاء، ألقي القبض على المختطفين، وبالضغط عليهم اعترفوا بواقعة الاختطاف، وتم الذهاب إلى المكان الذي أرشدوا عن وجود المواطنة السعودية فيه، حيث عثروا عليها عند عائلة تتحدث بلهجة سورية".

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية المتعلقة بملابسات العثور على المواطنة السعودية، تشير إلى أن العصابة متخصصة بخطف النساء والمطالبة بفدية مالية يتم تحديدها وفق طبيعة المُختطفة.

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، اليوم الاثنين، العثور على المواطنة السعودية عبير المختفية في تركيا.

وأكدت معلومات صحيفة "الرياض" السعودية، أن السفير وليد الخريجي يتابع الحادثة، وأن السفارة في صدد إصدار بيان حتى يتم الانتهاء من كافة مجريات التحقيقات.

وكانت المواطنة السعودية قد اختفت في ظروف غامضة قبل عدة أيام، من أمام أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية.

SputnikNews

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