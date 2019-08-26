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اصطدام طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة

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ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" ، نقلا عن مصادرها، مشيرة إلى أن جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اصطدم بطائرة أخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

© AFP 2019 / Mohammed Al-Shaikh

ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة الأولى تابعة للخطوط الجوية السعودية، وكانت في رحلة رقم 1056 المتجهة من جدة إلى الرياض.

وأوضح أن الطائرة السعودية اصطدم مع الطائرة الإثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في اصطدامها بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.

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