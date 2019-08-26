اصطدام طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة
ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، نقلا عن مصادرها، مشيرة إلى أن جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اصطدم بطائرة أخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
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وأوضح أن الطائرة السعودية اصطدم مع الطائرة الإثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في اصطدامها بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.