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رئيس البرازيل ينتقد تصريحات ماكرون بشأن الأمازون: "البرازيل ليست مستعمرة"

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من: أحمد شوقي

مباشر: رفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الدعوة إلى إنشاء تحالف دولي لحماية غابات الأمازون، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تتعامل مع البرازيل كأنها "مستعمرة".

وقال الرئيس البرازيلي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين: "نحن لا نتفق مع الرئيس الفرنسي في تصريحات غير المسؤولة بشأن نواياه في إنشاء تحالف دولي لحماية غابات الأمازون وكأننا مستمرة أو أرض بلا بشر".

ورفض الرئيس البرازيلي هذه التصريحات معتبراً إياها انتهاك لسيادة دولة أمريكا الجنوبية.

وتأتي تصريحات بولسونارو رداً على تعليقات الرئيس الفرنسي خلال قمة مجموعة السبع والذي دعا خلالها إلى اتخاذ موقف عالمي من أجل المساعدة في الحفاظ على غابات الأمازون.

وتزايدت الضغوط على الرئيس البرازيلي مع اندلاع الحرائق في غابات الأمازون مع مخاوف أن يؤثر ذلك على كمية الأكسجين العالمي.

وكان بولسونارو أرسل قوات الجيش إلى غابات الأمازون للمساعدة في إطفاء الحرائق التي يُعتقد أن الفلاحين هم المتسببون في ذلك.

مباشر (اقتصاد)

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