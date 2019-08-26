17 سبتمبر.. مساهمو الكيميائية السعودية يناقشون زيادة رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة من خلال أسهم منحة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم التصويت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 33.3 بالمائة من 632.4 مليون ريال، إلى 843.2 مليون ريال.

وأشارت إلى زيادة رأس المال تهدف إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

وبينت أنه سيتم منح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم، وسوف تتم الزيادة عن طريق رسملة 210.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وقالت إن أحقية أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ونوهت الشركة، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع التصويت على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال، وأغراض الشركة وصلاحيات مجلس الادارة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في أبريل / نيسان الماضي، على زيادة رأسمال الشركة إلى 843.2 مليون ريال، على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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