أسواق المزرعة تفتح فرعاً جديداً بمدينة الجبيل الصناعية

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن افتتاح فرع جديد بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن الفرع هو الخامس والثمانون في المملكة، ويقع في حي جلمودة، بمركز ينبع التجاري، وتبلغ مساحته 2.5 ألف متر مربع.

وأضافت أن حجم الاستثمار في الفرع بلغ 5.4 مليون ريال.

وتابعت: سيظهر الأثر المالي الناتج عن افتتاحه اعتباراً من الربع الثالث بالعام الحالي 2019م.

وأوضحت أن عدد الفروع التي تم افتتاحها العام الحالي بلغ 3 فروع.

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