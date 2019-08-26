مسح..خسائر 12 شركة تهبط بأرباح قطاع التأمين السعودي بالربع الثاني

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: تراجعت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، في ظل خسائر 12 شركة.

وكشف مسح لـ "مباشر" يستند إلى إفصاحات الشركات على موقع "تداول"، تراجع صافي أرباح شركات التأمين (قبل الزكاة وضريبة الدخل)، نحو 37 بالمائة، بالربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويضم قطاع التأمين 33 شركة، أعلنت جميعها خلال المهلة النظامية، التي انتهت يوم الأربعاء الماضي، باستثناء "وفا للتأمين"، التي كشفت عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية في الوقت المحدد.

وهبط إجمالي أرباح 32 شركة بقطاع التأمين إلى نحو 291 مليون ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل 461.7 مليون ريال، للربع المماثل من 2018.

"بوبا" في الصدارة

وسجلت "بوبا العربية" أعلى الأرباح بلا منازع، بعد صعود أرباح الشركة قبل الزكاة وضريبة الدخل، نحو 20.8 بالمائة، بالربع الثاني من 2019، إلى نحو 216 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب، وأرباح الاستثمارات، والإيرادات الأخرى، إلى جانب ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة.

وجاءت "التعاونية" بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بعد أن قفزت الشركة بصافي الربح خلال الربع الثاني من 2019 إلى 70.4 مليون ريال مقارنة بــ38.3 مليون ريال للربع الثاني من العام السابق، بارتفاع نسبته 84 بالمائة.

وكان المركز الثالث لشركة "تكافل الراجحي" رغم تراجع أرباح الشركة إلى حوالي 51 مليون ريال بالربع الثاني من 2019، مقابل 52.88 مليون ريال، للفترة نفسها من 2018 بتراجع نسبته 3.4 بالمائة.

أما أقل الأرباح على مستوى قطاع التأمين، خلال الربع الثاني، فكانت لشركة "متلايف"، التي أعلنت عن صافي ربح بلغ 560 ألف ريال، مقابل خسائر قيمتها 1.29 مليون ريال للفترة المقارنة.

تحول سلبي

وأعلنت 10 شركات ضمن قطاع التأمين السعودي عن تحولها للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقابل صافي أرباح خلال الربع المماثل من العام الماضي، وعمقت شركتان صافي الخسائر.

وتصدرت "سلامة للتأمين" قائمة الشركات الخاسرة، بعد أن أعلنت الشركة عن صافي خسارة بلغ 35.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ نحو 9 ملايين ريال، للربع الثاني من 2018.

وكانت ثاني أعلى الخسائر لشركة "عناية للتأمين"، بنحو 28 مليون ريال، خسائر صافية للربع الثاني من 2019، مقارنة بأرباح صافية بلغت 23.4 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت إحصائية "مباشر"، هبوط الأرباح المجمعة لشركات التأمين السعودية، نحو 20 بالمائة، خلال الستة أشهر الأولى من 2019 إلى 502.7 مليون ريال.

واحتفظت "بوبا" بصدارة الشركات الرابحة، بالنصف الأول، بعد أن قفزت بأرباحها الصافية (قبل الزكاة وضريبة الدخل)، نحو 65 بالمائة إلى 310.2 مليون ريال.

وأعلنت شركة "التعاونية" عن نمو صافي الأرباح حوالي 45.2 بالمائة، خلال النصف الأول من 2019، إلى 116.4 مليون ريال، لتحل بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح.

وتحولت 8 شركات للخسائر بالنصف الأول من عام 2019، وعمقت 3 شركات صافي الخسائر، واستطاعت شركتان أن تقلص خسائرها خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع إجمالي أرباح الشركات السعودية بالربع الثاني من 2019 إلى نحو 19 مليار ريال، بتراجع نسبته 31 بالمائة، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من 2018، التي بلغت حوالي 28 مليار ريال.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال النصف الأول من عام 2019، نحو 22.7 بالمائة إلى 40.5 مليار ريال.

ترشيحات:

رصد.. تفاصيل نتائج الشركات السعودية بالربع الثاني من 2019

مسح..أرباح شركات الاتصالات الخليجية تتجاوز ملياري دولار بالربع الثاني 2019

محصلة سلبية لشركات قطاع الخدمات الاستهلاكية السعودي بالربع الثاني

"جبل عمر" تقفز بأرباح قطاع العقارات السعودي.. رغم خسائر "إعمار"

مسح.."سابك" تقلص أرباح شركات البتروكيماويات 65% بالربع الثاني

رصد..أرباح شركات الأسمنت الخليجية تقفز 136%..والنصيب الأكبر للسعودية

موجودات أرامكو السعودية تقفز 20.87 مليار دولار بالنصف الأول

رصد.. أرباح مليارية لعدد محدود من الشركات السعودية بالربع الثاني

تحول إيجابي لشركات الأسمنت السعودية بالربع الثاني..يقفز بأرباح الستة أشهر

مسح..31% نمواً بالأرباح الفصلية لشركات النقل السعودية بقيادة "الخدمات الأرضية"

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

"بترورابغ" تتحول بقطاع الطاقة السعودي للخسائر بالربع الثاني..وتدعم المبيعات

"السريع" تتحول بقطاع السلع طويلة الأجل للخسائر بالربع الثاني

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

أرباح 27 شركة سعودية تهبط لـ4.6 مليار ريال..و"الاتصالات" تقتنص 62%

نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49%