شاهد : ردة فعل مديرة الشرطة النسائية عن تسلمها ادارة الامن العام

جى بي سي نيوز - : لقطة طريفة سجلناها في مؤتمر تمكين المرأة الذي عقد في عمان مؤخرا برعاية وزير التنمية السياسية موسى المعايطة :

شاهد ذكاء وسرعة بديهة مديرة الشرطة النسائية العقيد خالدة الطوال في هذه اللقطة ..

وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم ابو حسان ، ومن خلال مداعبة جميلة شجعت العقيد الطوال على الافصاح عن المناصب التي تستحق المرأة العاملة في الامن العام أن تتقلدها كونها تواكب الرجل كتفا بكتف ، فما هو الموقع الذي اقترحته ابو حسان وماذا ردت الطوال :

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المصدر: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا