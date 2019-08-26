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شاهد : ردة فعل مديرة الشرطة النسائية عن تسلمها ادارة الامن العام

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شاهد : ردة فعل مديرة الشرطة النسائية عن تسلمها ادارة الامن العام شاهد : ردة فعل مديرة الشرطة النسائية عن تسلمها ادارة الامن العام

جى بي سي نيوز - : لقطة طريفة سجلناها في مؤتمر تمكين المرأة الذي عقد في عمان مؤخرا برعاية وزير التنمية السياسية موسى المعايطة :

شاهد ذكاء وسرعة  بديهة مديرة الشرطة النسائية العقيد خالدة الطوال  في هذه اللقطة  ..

وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم ابو حسان ، ومن خلال مداعبة جميلة شجعت العقيد الطوال على الافصاح عن المناصب التي تستحق المرأة العاملة في الامن العام أن تتقلدها  كونها تواكب الرجل كتفا بكتف ، فما هو الموقع الذي اقترحته ابو حسان وماذا ردت الطوال :  

 شاهد :

 المصدر: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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