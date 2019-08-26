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العريان: غير متفائل بإمكانية وقف الحرب التجارية قريباً

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العريان: غير متفائل بإمكانية وقف الحرب التجارية قريباً العريان: غير متفائل بإمكانية وقف الحرب التجارية قريباً

مباشر: قال الاقتصادي محمد العريان إنه أصبح أكثر تشاؤماً فيما يتعلق بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى صفقة تجارية حل نزاعهما التجاري.

وأضاف العريان في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين: "الصين فعلت خطأ استراتيجياً في البداية، حينما أدركت أنها كان عليها اتباع طريق المكسيك وكندا في تقديم التنازلات بسرعة".

وكانت دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت إلى صفقة تجارية في العام الماضي بدلا من اتفاقية "نافتا" ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن حيث تنتظر تصديق الكونجرس الأمريكي.

وتابع كبير الاقتصاديين في شركة "أليانز" أن التعريفات المستمرة بين واشنطن وبكين تجعل من الصعب التوصل لصفقة تجارية.

وأضاف العريان: "لذلك أقصى ما قد نأمل فيه هو وقف إطلاق النار وليس التوصل لهدنة حتى، وما شهدناه اليوم بعض من ذلك".

وفي تعليقات إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الصين والولايات المتحدة سوف يجريان محادثات تجارية جادة بشأن إمكانية التوصل لصفقة تجارية.

ورداً على قرار بكين بفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار،أشعل الرئيس الأمريكي دونالد الحرب التجارية بين الاقتصاديين الأكبر في العالم حينما رفع كافة التعريفات على السلع الصينية بنحو 5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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