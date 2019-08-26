"القدية": متنزه "6 فلاجز" يمتد على مساحة 32 هكتاراً

الرياض – مباشر: كشفت شركة القدية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، إن الشركة تعمل على أن يقدم متنزه "6 فلاجز القدية" أنشطة وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف مايكل رينينجر، أن الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير المتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية.

وسيكون متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023.

وسيمتد متنزه "6 فلاجز القدية" على مساحة تبلغ 32 هكتارا، وسيضم 28 لعبة ومعلما جاذبا في مناطق المشروع الستة، وهي "مدينة التشويق" و"الينابيع الغامضة" و"مدينة البخار" و "حدائق الغسق" و"وادي الثروات" و"المعرض الكبير".

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