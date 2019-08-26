اليونان تنهي قيود حركة رؤوس الأموال بالكامل بداية من سبتمبر

مباشر: تستعد اليونان لرفع كافة القيود المتبقية على حرية حركة رؤوس المال خارج البلاد بعد أربعة أعوام من القيود، في إشارة لعودة الحياة إلى طبيعتها بالنسبة لاقتصاد البلاد.

وقال رئيس وزراء اليابان "كيرياكوس ميتسوتاكيس" في تعليقات أمام المشرعين في أثينا، اليوم الإثنين، إن ضوابط رأس المال أصبحت الآن "شيء من الماضي".

ومن المقرر رفع القيود في البلاد رسمياً يوم 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت هذه الضوبط تم فرضها للمرة الأولى في يونيو/حزيران عام 2015 في عهد رئيس الوزراء السابق "ألكسيس تسيبراس" على خلفية رفض الدائنين تمديد برنامج المساعدة عقب إعلان الاستفتاء، ما دفع المودعين للاصطفاف في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي.

وذكر وزير المالية في اليونان "خريستوس ستيكوراس" في خطاب أمام البرلمان اليوم أن الرفع التام للقيود يأتي بتعاون كامل مع البنك المركزي للبلاد والسلطات الأوروبية.

وأضاف أن من شأن هذه الخطوة دعم التصنيف السيادي للبلاد وإظهار النظام المصرفي على أنه يشهد استقراراً.