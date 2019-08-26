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الملتقى الخليجي يناقش علاقة التأمين بالتأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار..أكتوبر المقبل

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الملتقى الخليجي يناقش علاقة التأمين بالتأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار..أكتوبر المقبل الملتقى الخليجي يناقش علاقة التأمين بالتأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار..أكتوبر المقبل

القاهرة – مباشر: تستضيف إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر يومي 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الملتقى الخليجي تحت عنوان "التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها".

وذكر الاتحاد العام العربي للتأمين في نشرته الأسبوعية، اليوم الاثنين، أن الملتقى الخليجي سيشمل حلقات نقاش على مدار يومين تعالج العديد من الموضوعات الفنية الهامة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح أن تلك الموضوعات ستشمل توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين، واستدامة صناديق التقاعد، وعلاقة شركات التامين بالضمان الاجتماعي، وأخيراً التخطيط للتقاعد ودور شركات تأمينات الحياة.

على جانب آخر، قال الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF، إنه تقرر عقد الدورة الـ33 من المؤتمر العام للاتحاد في دولة الجزائر خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020.

تأسس اتحاد التأمين الخليجي عام 1993 بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يضم في عضويته شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجى.

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