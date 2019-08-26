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السودان... مجلس السيادة يحسم الجدل بشأن منح أعضائه سيارات فارهة

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نفى المكتب الإعلامي لعضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية، حول منح أعضاء مجلس السيادة عددا من السيارات الفارهة ماركة "إنفينيتي".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأوضح المكتب في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، السيارات المذكورة تتبع لمؤسسة الرئاسة، وهي ملك للدولة، ويتم استخدامها في المراسم الرسمية.

ونوه البيان، إلى أن "أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلا حول كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة".

مضيفا، "نقلت بعض وسائل الإعلام أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى استئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء مجلس السيادة حتى تكتمل عمليات صيانة المنازل المخصصة لهم".

ومضى "نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلوا الشعب في مؤسسة الرئاسة".

كما نؤكد أن كل أعضاء المجلس من المدنيين، مازالوا يقيمون بمنازل أسرهم.

هذا وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 آب/أغسطس الحالي، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.

وعقد في السودان، الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب أداء 10 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية.

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

SputnikNews

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